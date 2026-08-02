سامسونج تبدأ شحن أجهزة Galaxy Z Fold8 وFlip8 في 7 أغسطس

أعلنت شركة سامسونج أنها ستبدأ في السابع من أغسطس الجاري شحن أجهزتها القابلة للطي التي كشفت عنها مؤخرًا، وهي Galaxy Z Fold8 و Galaxy Z Fold8 Ultra و Galaxy Z Flip8، إلى جانب ساعتي Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra2، مع إتاحة بطاقات هدايا من أمازون لمن يقوم بالحجز المسبق.

Galaxy Z Fold8 بتصميم جديد ونسبة عرض إلى ارتفاع 4:3

يقدم هاتف Galaxy Z Fold8 تصميمًا جديدًا كليًا، بشاشة داخلية بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 وشاشة خارجية أوسع من الجيل السابق.

ويتوفر الهاتف بسعر 1900 دولار لنسخة 12/256 جيجابايت، و2100 دولار لنسخة 12/512 جيجابايت عبر متجر أمازون الأمريكي، فيما يحصل من يحجزه مسبقًا على بطاقة هدايا من أمازون بقيمة 350 دولارًا.

Galaxy Z Fold8 Ultra يبني على مواصفات Fold7 بمكونات مطوّرة

يعتمد هاتف Galaxy Z Fold8 Ultra على تصميم هاتف Galaxy Z Fold7 السابق مع مكونات داخلية مطوّرة.

ويُباع بسعر 2100 دولار لنسخة 12/256 جيجابايت، و2300 دولار لنسخة 12/512 جيجابايت، مع بطاقة هدايا من أمازون بقيمة 350 دولارًا لمن يحجزه مسبقًا أيضًا.

يأتي هاتف Galaxy Z Flip8 بمعالج جديد إلى جانب تحسينات في ميزات البرمجيات.

ويتوفر للحجز المسبق بسعر 1200 دولار لنسخة 12/256 جيجابايت، و1400 دولار لنسخة 12/512 جيجابايت، مع بطاقة هدايا من أمازون بقيمة 200 دولار لمن يحجزه مسبقًا.

ساعتا Galaxy Watch9 وWatch Ultra2 بمعالج Snapdragon SW6100

تتوفر ساعتا Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra2 أيضًا للحجز المسبق، مع بطاقتي هدايا من أمازون بقيمة 50 دولارًا و100 دولار على التوالي، على أن يبدأ تسليم جميع أجهزة سامسونج الجديدة في السابع من أغسطس.

وتعمل الساعتان بمعالج Snapdragon SW6100 Wear، ونظام One UI Watch 9 المبني على Wear OS 7. ويُباع Galaxy Watch9 بسعر 380 دولارًا لنسخة 40 ملم بلوتوث، و410 دولارات لنسخة 44 ملم بلوتوث، فيما يُباع Galaxy Watch Ultra2 بسعر 700 دولار لنسخة 47 ملم بتقنية LTE.

خصومات على Galaxy S26 Ultra وS26+ وGalaxy A57 5G

يخضع هاتفا Galaxy S26 Ultra وGalaxy S26+ حاليًا لخصم قدره 250 دولارًا، ويعملان بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy، فيما ينفرد طراز Ultra بميزة "شاشة الخصوصية".

ويُباع Galaxy S26 Ultra بسعر 1050 دولارًا لنسخة 12/256 جيجابايت، و1250 دولارًا لنسخة 12/512 جيجابايت، بينما يُباع Galaxy S26+ بسعر 850 دولارًا لنسخة 12/256 جيجابايت، و1050 دولارًا لنسخة 12/512 جيجابايت.

أما هاتف Galaxy A57 5G فيخضع لخصم قدره 125 دولارًا، وهو مزوّد بشاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة، ودرجة مقاومة IP68، وثلاث كاميرات خلفية، ومعالج Exynos 1680، ويُباع بسعر 425 دولارًا لنسخة 8/128 جيجابايت، و485 دولارًا لنسخة 8/256 جيجابايت.

خصم يصل إلى 100 دولار على ساعة Apple Watch Series 11

تخضع النسخة الألمنيوم من ساعة Apple Watch Series 11، بإصداريها بلوتوث وLTE، لخصومات تصل إلى 100 دولار. وتأتي الساعة بشاشة OLED بحجم 1.96 بوصة، وتعمل بنظام watchOS 26 ومعالج Apple S10.

وتُباع نسخة 42 ملم بلوتوث بسعر 300 دولار، ونسخة 46 ملم بلوتوث بسعر 330 دولارًا.