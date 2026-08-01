سامسونج تعد جهازًا مفاجئًا كليًا ضمن خطط 2027

كشف تقرير جديد نشره موقع GSMArena عن رموز برمجية جديدة تخص تشكيلة أجهزة سامسونج القابلة للطي المتوقعة في عام 2027، من بينها رمز غامض قد يشير إلى جهاز جديد كليًا لم تكشف عنه الشركة من قبل.

كان تقرير صادر من كوريا الجنوبية قد أشار قبل أيام إلى أن سامسونج تعتزم طرح ثمانية أجهزة رائدة العام المقبل، من بينها أربعة أجهزة قابلة للطي هي: Flip9، وFold9، وFold9 Ultra، وTriFold 2.

خمسة رموز جديدة تكشف ملامح تشكيلة 2027

كشف مصدر مختلف، اليوم، عن الرموز البرمجية الخاصة بتشكيلة سامسونج القابلة للطي لعام 2027، وعددها خمسة رموز هي: B9، وH9، وQ9A، وQ9B، وZ9.

وكان الرمز البرمجي لهاتف Flip8 هو B8، ما يعني أن B9 يشير بوضوح إلى هاتف Flip9، وبالتالي لم يتم إلغاء هذا الطراز كما أشارت شائعة سابقة. وبالمثل، كان الرمز البرمجي لهاتف Fold8 هو H8، وبالتالي فإن H9 يشير إلى هاتف Fold9.

رمزا Q9A وQ9B يشيران إلى Fold9 Ultra وTriFold 2

يبدو أن الرمزين Q9A وQ9B يمثلان نسختين مختلفتين من الجهاز ذاته، إلا أن المصدر يرى أن أحدهما يشير إلى هاتف Fold9 Ultra، بينما يشير الآخر إلى هاتف TriFold 2. وفي حال صحة ذلك، يبقى الرمز Z9 دون تفسير واضح.

رمز Z9 الغامض قد يشير إلى أول هاتف بشاشة قابلة للف

لم يتضح بعد ماهية الجهاز المرتبط برمز Z9 على وجه الدقة، لكن التقرير أشار إلى احتمال أن يكون أول هاتف من سامسونج بشاشة قابلة للف (Rollable).

وأوضح المصدر ذاته، الذي نشر معلوماته باللغة الهولندية، أن الجهاز المرتبط برمز Z9 "يبدو أقرب إلى شكل جهاز لوحي منه إلى هاتف من حيث المكونات المادية".

ذكر التقرير أن سامسونج ديسبلاي، الذراع المتخصصة في تصنيع الشاشات التابعة لسامسونج، تنتج بالفعل شاشات أكبر حجمًا قابلة للف تُستخدم في بعض أجهزة لينوفو المحمولة.