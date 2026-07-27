بخصائص ثورية.. تعرف على الميزات الجديدة في ساعة سامسونج الذكية

كشفت تسريبات وتقارير تقنية نشرها موقع "أندرويد بوليس" (Android Police) عن إدراج شركة "سامسونج" (Samsung) لمجموعة كبيرة من الأوضاع المحدثة والميزات التدريبية المتقدمة بداخل ساعتها الذكية الجديدة، وذلك لتعزيز تتبع الأنشطة البدنية والصحية للمستخدمين.

تفاصيل الأوضاع الجديدة في ساعة سامسونج الذكية

وبحسب ما ذكره موقع "أندرويد بوليس" المتخصص في تتبع أخبار بيئة أندرويد والأجهزة الذكية، تتضمن التحديثات البرمجية الجديدة للساعة تتبعاً دقيقاً لعدد واسع من الأنشطة الرياضية اليومية والاحترافية، مع تقديم قياسات تفصيلية لمعدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، واستجابة الجسم للتمارين.

وأوضح التقرير أن الساعة الذكية المحدثة تعتمد على حساسات حيوية متطورة تدعم تحليل مستويات الإجهاد، وجودة النوم، وحرق السعرات الحرارية بدقة أعلى مقارنة بالإصدارات السابقة، مما يمنح الرياضيين بيانات فورية لتعديل برامجهم التدريبية.

تحسينات الخوارزميات والربط مع المنظومة الصحية

وأفادت التفاصيل الفنية المذكورة في التقرير بأن سامسونج قامت بترقية الخوارزميات البرمجية المسؤولة عن التمييز التلقائي بين الأنشطة الرياضية المختلفة؛ حيث يمكن للساعة التعرف تلقائياً على أنشطة الجري، والسباحة، وركوب الدراجات بمجرد البدء في ممارستها دون الحاجة للتدخل اليَدي.

وتتكامل هذه الأوضاع الجديدة بشكل كامل مع تطبيق الصحة المعتمد "سامسونج هيلث" (Samsung Health)، مما يتيح مزامنة البيانات عبر أجهزة جالاكسي الذكية وتقديم إرشادات صحية مخصصة تعتمد على تحليل البيانات التراكمية للمستخدم.

جدول التوفر والإطلاق الرسمي للأجهزة

وأشار التقرير الإخباري لموقع Android Police إلى أن هذه الميزات والأوضاع ستتوفر ضمن التحديثات البرمجية القادمة لسلسلة ساعات Galaxy Watch المعتمدة، إلى جانب تزويد الطرازات الأحدث بها بصورة مباشرة فور خروجها من خطوط التصنيع.

ولم تصدر شركة سامسونج أي بيانات رسمية تحدد القائمة الكاملة للأجهزة القديمة التي ستحصل على هذه الأوضاع، واكتفت المتابعات التقنية بالإشارة إلى بدء الطرح التدريجي عبر التحديثات الهوائية خلال الفترة القريبة القادمة.