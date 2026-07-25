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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طفرة في عمر البطارية.. مفاجآت مدوية بتسريبات هاتف Samsung Galaxy S27

Samsung Galaxy S27
Samsung Galaxy S27
احمد الشريف

 كشفت تسريبات تقنية حديثة عن المواصفات العتادية لسلسلة هواتف "سامسونج" (Samsung) المرتقبة "جالاكسي اس 27" (Galaxy S27)، متضمنة تفاصيل حصرية حول ترقيات الكاميرات وتكنولوجيا بطاريات السيليكون والكربون المحدثة والطرازات المقررة.

تسريبات تقنية بطاريات السيليكون والكربون وطرازات السلسلة 

وبحسب ما ذكره موقع "9تو5 جوجل" (9to5Google) التقني المتخصص، تتجه سامسونج لتضمين تقنية بطاريات السيليكون والكربون (Silicon-Carbon Battery) في هواتف سلسلة Galaxy S27؛ مما يسمح بزيادة الكثافة التخزينية وسعة البطارية بشكل كبير دون زيادة السماكة الهيكلية للهواتف. وذكر الموقع في تقريره الصادر اليوم أن هذه الخطوة تهدف إلى إطالة العمر التشغيلي للهواتف الذكية مع الحفاظ على تصميم نحيف.

وأوضح التقرير الفني أن التشكيلة القادمة ستضم الطرازات الأساسية المعتادة وهي Galaxy S27 وGalaxy S27 Plus إلى جانب طراز الفئة الأعلى Galaxy S27 Ultra، مع احتمالية إجراء تعديلات على الأبعاد الخارجية والأوزان النهائية استنادًا للتقنيات الداخلية المحدثة.

ترقيات منظومة الكاميرات والمستشعرات بداخل طراز Ultra 

وأفادت البيانات التفصيلية الواردة في التقرير بأن طراز Galaxy S27 Ultra سيشهد تحسينات جوهرية في منظومة التصوير الخلفية؛ إذ تعتزم الشركة تزويده بمستشعر رئيسي محدث بدقة عالية مع فتحة عدسة أوسع لالتقاط كميات أكبر من الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة، إلى جانب تطوير عدسات التقريب البصري (Telephoto) لتحسين جودة التقاط الصور من مسافات بعيدة.

وتتضمن المواصفات المسرّبة الاعتماد على معالجات الصورة المدمجة بالشرائح الرقمية الحديثة لرفع كفاءة المعالجة البرمجية وتحسين الميزات القائمة على الذكاء الاصطناعي أثناء تسجيل مقاطع الفيديو عالية الدقة والتقاط الصور الثابتة.

جدول الطرح والتوقعات الزمنية للإعلان الرسمي 

وأشار التقرير الإخباري لموقع 9to5Google إلى أن هذه التسريبات العتادية تأتي في إطار المراحل والتجارب التطويرية الأولى للشركة الكورية، تمهيدًا لبدء الإنتاج التجاري الموسع للسلسلة الجديدة خلال الفترة القادمة.

ولم تصدر شركة سامسونج أي بيانات أو تصريحات رسمية تؤكد أو تنفي البيانات المسرّبة حول أجهزة Galaxy S27، وتلتزم الشركة سياستها المعتادة بعدم التعليق على التسريبات لحين انطلاق مؤتمرها الصحفي الرسمي (Unpacked).

Samsung Samsung Galaxy S27 Galaxy

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