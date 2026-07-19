تسريب صور حية لهاتفي سامسونج Galaxy Z Fold 8 وFlip 8 قبل الإطلاق الرسمي

كشفت تسريبات تقنية مصورة حديثاً عن التصميم النهائي والتفاصيل العتادية الكاملة لجيلي سامسونج (Samsung) القادمين من الهواتف القابلة للطي "جالاكسي زد فولد 8" (Galaxy Z Fold 8) و"جالاكسي زد فليب 8" (Galaxy Z Flip 8)، وذلك قبل أسابيع قليلة من الموعد المحدد للإعلان الرسمي عنهما.

تفاصيل الصور المسربة لهاتف Galaxy Z Fold 8

وبحسب ما ذكره موقع "9تو5 جوجل" (9to5Google) التقني، ظهرت صور عالية الدقة ترصد البنية الهندسية الخارجية والتحسينات الميكانيكية التي أدخلتها الشركة الكورية على هاتف Galaxy Z Fold 8.

وأوضح التقرير أن الهاتف يتميز بهيكل أكثر نحافة بشكل ملحوظ عند الطي مقارنة بالأجيال السابقة، مع تعديل أبعاد الشاشة الخارجية لتصبح أعرض وأقرب إلى أبعاد الهواتف الذكية التقليدية القياسية.

وأظهرت الصور المنشورة عبر الموقع إعادة تصميم وحدة الكاميرات الخلفية لتصبح مستقيمة وعمودية، مع تقليص عمق بروز العدسات عن جسد الهاتف. كما بينت اللقطات الحية نجاح مهندسي سامسونج في تقليل الفجوة البرمجية والميكانيكية بين نصفي الشاشة المرنة عند الإغلاق التام بفضل اعتماد نظام مفصلي (Hinge) جديد كلياً يمنع دخول جزيئات الغبار والأتربة إلى الخلايا الداخلية.

تحديثات التصميم والواجهة الخارجية لهاتف Galaxy Z Flip 8

وفي السياق ذاته، رصد التقرير المنشور التحديثات العتادية المصاحبة للهاتف الصدفي الصغير Galaxy Z Flip 8؛ حيث كشفت الصور المسربة عن زيادة مساحة الشاشة الخارجية المتواجدة على غطاء الهاتف بنسبة واضحة لتغطي الواجهة العلوية بالكامل ممتدة حول مستشعرات الكاميرا المزدوجة، مما يمنح المستخدمين مساحة تفاعلية أكبر لتشغيل التطبيقات والرد على الرسائل دون الحاجة لفتح الهاتف.

وذكر الموقع أن التسريبات تشير إلى دمج سامسونج لتقنيات حماية زجاجية أكثر صلابة ومقاومة للخدوش في كلا الهاتفين، مع إدخال تحسينات على البنية الكيميائية لطبقة الزجاج فائق النحافة (UTG) المدمجة بالشاشات الداخلية لتقليل عمق تجعد المنتصف (Crease) ورفع مستويات السطوع وزوايا الرؤية تحت أشعة الشمس المباشرة.

موعد المؤتمر الصحفي وجداول التوفر المتوقعة

وأشار التقرير إلى أن رصد هذه الصور الحية والملفات الترويجية المسربة من داخل سلاسل التوريد والإنتاج يؤكد اقتراب الحدث السنوي "سامسونج Unpacked" المخصص لإزاحة الستار رسمياً عن الهواتف الجديدة، مرجحاً بدء خطوط الإنتاج الكمي الواسع في المصانع لضمان التدفق السريع للأجهزة فور انتهاء المؤتمر الصحفي.

ولم تكشف شركة سامسونج في أي بيان رسمي عن تعليقها الفعلي بشأن دقة الصور المسربة أو القوائم الرقمية للأسعار ومواصفات السعة التخزينية والبطارية المدعومة للإصدارين، وتلتزم الشركة سياستها المعتادة في التكتم التام على تفاصيل أجهزتها المتطورة حتى الإعلان عنها رسمياً أمام وسائل الإعلام والجمهور عبر بثها الرقمي المباشر.