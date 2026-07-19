مصر: قرار بلجيكا خطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقا عمليا ومسؤولا لمبادئ القانون الدولي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن مصر ترى أنه لا أمن ولا سلام بالشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال.

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث رحبت مصر بقرار مجلس الوزراء البلجيكي بحظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت مصر أن هذه الخطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقا عمليا ومسؤولا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت مصر كافة دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالسير على خطى بلجيكا واتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات.