الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمان

أفادت مصادر أردنية باستدعاء المملكة الأردنية الهاشمية للقائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمان، حيث تم إبلاغه برسالة احتجاجية شديدة اللهجة ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية.

كما طالب الأردن، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، بنقل رسالة واضحة إلى بلاده بـ"وقف الاعتداءات على المملكة فورا".

وأكد الأردن، للقائم بأعمال السفارة الإيرانية، أنّ أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثّلان خطًّا أحمرَ لا يمكن المساس به، وكذلك ضرورة وقف التصريحات الإيرانية التحريضية المرفوضة.

ومن جهتها صرحت وزارة الخارجية الأردنية بأن بلادها ستستمر في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.