الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين وعلى الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، والتضامن المطلق في مواجهتها.

وحذّر الوزيران في اتصال هاتفيّ من خطورة استمرار التصعيد، وما يمثّل من تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكّدا ضرورة إنهائه والعودة إلى المفاوضات سبيلًا لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر، وفقا لما جاء عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وشددا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي.