مادة تزيد وزن الموز.. رد حاسم من الزراعة

نفى الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مادة تُرش على الموز لزيادة حجمه أو وزنه، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس علمي.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أنه لا توجد أي مادة قادرة على زيادة وزن أي ثمرة زراعية بعد حصادها، مشيرًا إلى أن المواد المستخدمة في تداول بعض المحاصيل قد تؤثر فقط في لون الثمار أو درجة نضجها، لكنها لا تغير الوزن أو الحجم.

كيف يتحول لون الموز إلى الأصفر؟

وأشار خالد جاد إلى أن الموز يتم حصاده وهو أخضر، ثم يُوضع داخل غرف مخصصة يتم خلالها استخدام غاز يساعد على إنتاج بخار يعمل على تسريع عملية النضج، ما يؤدي إلى تحول لون الثمار من الأخضر إلى الأصفر، وهي عملية طبيعية ومتبعة عالميًا في تداول الموز.

وأكد أن وزن الثمرة يظل ثابتًا منذ خروجها من الحقل وحتى وصولها إلى المستهلك، نافيًا وجود أي تقنيات أو مواد تؤدي إلى زيادة الوزن بعد الحصاد.