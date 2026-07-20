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منتخب إسبانيا يدخل موسوعة جينيس بـ3 أرقام قياسية بعد التتويج بكأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب إسبانيا يدخل موسوعة جينيس بـ3 أرقام قياسية بعد التتويج بكأس العالم

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
عبدالله هشام

دخل منتخب إسبانيا موسعة الأرقام القياسية جينيس بعد التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين بالفوز بنتيجة هدف دون رد.

واستقبل منتخب إسبانيا هدف وحيد خلال مشواره في بطولة كأس العالم وهو أقل عدد اهداف مستقبلة لبطل المونديال

الرقم القياسي الثاني هو أطول سلسلة لا هزيمة في مشوار منتخب حيث وصل الماتادور لـ38 مباراة بدون التعرض لهزيمة

وحسب موسوعة جينيس فإن منتخب إسبانيا خرج بأكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة في كأس العالم برصيد 7 مباريات.

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وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح "الماتادور" الإسباني الأفضلية، قبل أن يحافظ منتخب بلاده على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما فشل منتخب الأرجنتين في الحفاظ على اللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد مشوار قوي، تصدر خلاله مجموعته، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.

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