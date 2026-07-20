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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحفية إسبانية تسخر من ليونيل ميسي بعد خسارة كأس العالم

الأرجنتين
الأرجنتين
عبدالله هشام

سخرت صحيفة ESPN الإسبانية من ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام الماتادور بنتيجة هدف دون رد

ونشر الحساب الرسمي لصحيفة ESPN الإسبانية صورة ميسي مختفيا في قميص منتخب الأرجنتين وعلقت الصحيفة : هذا كان ميسي اليوم 0 تسديدة على المرمى.

حزن ميسي بعد وداع كأس العالم

سيطرت مشاعر الحزن على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، حيث التُقطت له لقطات مؤثرة وهو يجلس على أرضية ملعب "ميتلايف" في نيويورك، في حالة من الحسرة بعد ضياع حلم الاحتفاظ باللقب العالمي.

وجاءت مشاهد ميسي بعد نهاية المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإسباني بهدف دون رد، ليخسر المنتخب الأرجنتيني فرصة التتويج بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليمنح "الماتادور" الإسباني الأفضلية، قبل أن يحافظ منتخب بلاده على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما فشل منتخب الأرجنتين في الحفاظ على اللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد مشوار قوي، تصدر خلاله مجموعته، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.

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