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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسلام محمد يكشف أبرز العوامل الفنية التي حسمت نهائي المونديال لصالح إسبانيا.. فيديو

المونديال
المونديال
البهى عمرو

أكد الناقد الرياضي إسلام محمد أن المنتخب الإسباني استحق التتويج بلقب كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الأداء الفني والتكتيكي الذي قدمه الفريق طوال البطولة، وخاصة في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، كان العامل الحاسم في حصد اللقب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المنتخب الإسباني فرض سيطرته على مجريات اللقاء بفضل التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مؤكدًا أن الفريق نجح في تحييد مفاتيح لعب المنتخب الأرجنتيني ومنعه من صناعة فرص حقيقية على مدار المباراة.

وأضاف أن المدير الفني لإسبانيا أدار اللقاء بكفاءة كبيرة، بعدما تعامل مع نقاط القوة والضعف لدى المنافس، وهو ما انعكس على الاستحواذ الكبير والضغط المتواصل الذي فرضه المنتخب الإسباني طوال أحداث المباراة.

وأشار إلى أن قوة المنظومة الدفاعية الإسبانية كانت من أبرز أسباب الفوز، لافتًا إلى أن المنتخب استقبل هدفًا واحدًا فقط خلال مشواره في البطولة، وهو ما يعكس قوة التنظيم الدفاعي والعمل الجماعي داخل الفريق.

المونديال نهائي المونديال كأس العالم 2026 الأرجنتين المنتخب الإسباني

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