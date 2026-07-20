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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: إسبانيا سيطرت بالكامل.. والأرجنتين لم تظهر في المباراة

اسبانيا
اسبانيا
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على مواجهة إسبانيا والأرجنتين، مؤكدًا أن المباراة جاءت من طرف واحد، وأن المنتخب الأرجنتيني لم يقدم الأداء المنتظر أمام التفوق الإسباني.

منتخب الارجنتين 

ونشر خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن لغة الأرقام تؤكد سيطرة إسبانيا على مجريات اللقاء، بعدما سجلت 15 تسديدة منها 10 على المرمى، مقابل صفر تسديدات على المرمى من جانب الأرجنتين.

وأضاف أن المنتخب الإسباني تفوق أيضًا في الكرات الثابتة والعرضيات، بعدما حصل على 9 ركلات ركنية مقابل ركنية واحدة للأرجنتين، ونفذ 18 عرضية مقابل 3 فقط، معتبرًا أن هذه الإحصائيات تعكس الفارق الكبير بين المنتخبين خلال المباراة.

اسبانيا الارجنتين منتخب مصر

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