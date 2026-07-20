لحظات مؤثرة.. لامين يامال يحتفل مع شقيقه الأصغر بعد التتويج بكأس العالم 2026

خطف النجم الإسباني لامين يامال الأنظار خلال احتفالات منتخب إسبانيا بالتتويج بلقب كأس العالم 2026، بعدما ظهر في لقطات مؤثرة مع شقيقه الأصغر داخل أرضية الملعب، حيث تبادلا الأحضان والابتسامات وسط أجواء الفرح بعد المباراة النهائية.

منتخب اسبانيا

ونشر الإعلامي أمير هشام الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهر خلالها يامال وهو يحتضن شقيقه الصغير الذي ارتدى قميص المنتخب الإسباني يحمل اسم ورقم شقيقه، في مشهد نال تفاعلًا واسعًا من الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان منتخب إسبانيا قد توج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية، بينما واصل لامين يامال لفت الأنظار داخل الملعب وخارجه، خاصة بعد اللقطات العائلية التي رافقت احتفالات التتويج.