لامين يامال بعد التتويج بكأس العالم: لا يزال بإمكاني الفوز بالعديد من البطولات

أكد النجم الإسباني لامين يامال أن طموحه لا يتوقف عند التتويج بلقب كأس العالم 2026، مشددًا على أنه يتطلع لحصد المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة مع منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

وقال يامال، عقب تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم: "لا يزال بإمكاني الفوز بالعديد من البطولات، يورو آخر، كأس عالم آخر ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة."

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، ليمنح "الماتادور" أفضلية حاسمة، قبل أن يحافظ المنتخب الإسباني على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليضيف اللقب الثاني في تاريخه بعد تتويجه الأول في مونديال جنوب أفريقيا 2010.

في المقابل، أخفق منتخب الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب الذي توج به في كأس العالم 2022 بقطر، بعدما اصطدم بالمنتخب الإسباني في النهائي.

وشق المنتخب الإسباني طريقه إلى منصة التتويج بعد مشوار مميز، إذ تصدر مجموعته التي ضمت السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، ثم تجاوز النمسا في دور الـ32، والبرتغال في دور الـ16، وبلجيكا في ربع النهائي، قبل أن يحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية بالفوز على فرنسا، ليختتم مشواره بالتتويج على حساب الأرجنتين.