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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيران توريس بعد التتويج بكأس العالم: سأبكي عندما أكون بمفردي

فيران توريس
فيران توريس
عبدالله هشام

أعرب فيران توريس نجم منتخب إسبانيا عن سعادته الشديدة لقيادة منتخب بلاده للفوز على الأرجنتين بنتيجة هدف دون رد والتتويج بلقب بطولة كأس العالم 

وقال توريس في تصريحاته: انا تحت تأثير الصدمة بعد التتويج بكأس العالم لكن أعتقد أنني بدأت أستوعب الأمر وأعود إلى أرض الواقع عندما رأيت عائلتي، حيث تمكنت من معانقتهم والتقاط صورة معهم

وواصل: في النهاية سأبكي بالتأكيد عندما أختلي بنفسي خلف الأبواب المغلقة، أما الآن، فهذا وقت الاستمتاع، والاحتفال بالكأس، والاحتفال بكل هذا في إسبانيا.

توريس أفضل لاعب في نهائي كأس العالم

نال النجم الإسباني فيران توريس جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، بعدما لعب الدور الأبرز في تتويج منتخب بلاده باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، إثر الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرضية ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وقدم توريس مباراة استثنائية على مدار اللقاء، حيث شكل مصدر إزعاج دائم لدفاعات المنتخب الأرجنتيني بفضل تحركاته السريعة وقدرته على استغلال المساحات، وظل يشكل خطورة متواصلة حتى تمكن من حسم المواجهة في الوقت الإضافي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، بعدما استغل فيران توريس كرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة داخل الشباك، مانحًا منتخب إسبانيا هدف الانتصار الذي أعاد المنتخب إلى قمة كرة القدم العالمية، وسط فرحة عارمة من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.

فيران توريس منتخب إسبانيا إسبانيا الأرجنتين كأس العالم

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