هذا يؤلم كثيراً.. رسالة والد ماك إليستر بعد خسارة كأس العالم أمام إسبانيا

وجه والـد ألكسيس ماك أليستر نجم منتخب الأرجنتين رسالة لنجله بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام منتخب إسبانيا بنتيجة هدف دون رد.

وقال والد ماك أليستر :"إلى ابني، كانت أياماً لا تُنسى، قدمت مونديالًا عظيمًا وأهديتنا لحظات سنحتفظ بها للأبد، اليوم كان من نصيبنا أن نخسر، وهذا يؤلم كثيراً، لكن الرياضة تُعلمنا أيضًا أنه ليس بإمكانك الفوز دائمًا، رغم أنه يتوجب عليك دائماً الشجاعة للمحاولة من جديد.

وواصل: لا شيء يُلغي ما حققتموه، ولا شيء يمحو الجهد والتضحية والروح والاعتزاز الذي دافعتم به عن قميصنا، ولهذا السبب، ينتظركم اليوم الملايين من الأرجنتينيين ليضمونكم ويصفقون لكم، لأنهم أدركوا أنكم قدمتم كل ما لديكم.

وأكمل: إفخر بنفسك، فنحن نفخر بك أكثر بكثير، غداً ستعودون أقوى، بخبرة أكبر وبالشغف ذاته. وعندما ننظر إلى صور هذا المونديال، لن نتذكر النهائي فقط؛ بل سنذكر الابتسامات، واللحظات، والانتصارات، والطريق الذي قطعتوه، والشرف العظيم بتمثيل بلادنا.

واختتم والد نجم الأرجنتين : لأن الألقاب يُحتفل بها، لكن شرف ارتداء قميص الألبيسيليستي وتقديم الروح لأجله يبقى للأبد، أحبك، واليوم وأكثر من أي وقت مضى، أنا فخور بك.