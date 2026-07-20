التاريخ ينحني للموهبة.. يامال يضيف إنجازًا جديدًا لمسيرته بعد لقب كأس العالم

واصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال كتابة التاريخ، بعدما أصبح رابع أصغر لاعب يتوج بلقب كأس العالم، وذلك بعمر 19 عامًا و6 أيام، عقب فوز منتخب إسبانيا باللقب العالمي.

وجاء إنجاز يامال بعد مساهمته في مشوار المنتخب الإسباني المميز خلال بطولة كأس العالم 2026، التي اختتمها "الماتادور" بالفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن نهائي البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقدم المنتخب الإسباني مستويات قوية طوال البطولة، معتمدًا على أسلوبه القائم على الاستحواذ والسيطرة، قبل أن يحسم اللقب العالمي على حساب حامل النسخة الماضية منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

وبات لامين يامال أحد أبرز نجوم البطولة، ليضيف إنجازًا تاريخيًا جديدًا إلى مسيرته، بعدما دوّن اسمه ضمن قائمة أصغر اللاعبين الذين توجوا بكأس العالم عبر التاريخ.