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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بكاميرات وذكاء اصطناعي.. أحدث "دراجة" كهربائية من فولكس فاجن

دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
عزة عاطف

تستعد مجموعة “فولكس فاجن” بالتعاون مع شركة "n+" المتخصصة في صناعة الدراجات الكهربائية الراقية لإحداث ثورة تكنولوجية في عالم التنقل الذكي؛ إذ أطلقت المجموعة رسميًا طرازات جديدة من الدراجات الكهربائية الذكية المرخصة المجهزة بحزمة أمان مستوحاة بالكامل من تقنيات السيارات الحديثة والطائرات المقاتلة. 

وتهدف هذه المنظومة المبتكرة إلى تعزيز سلامة قائد الدراجة ومحيطه في شوارع المدن المزدحمة، وحمايته ماديًا من مخاطر النقاط العمياء والتصادمات دون الحاجة إلى الاستمرار في الالتفات للخلف أثناء القيادة.

نظام الرؤية الذكية وشاشة تحكم رقمية على المقود

تعتمد الدراجة الكهربائية الجديدة على نظام رؤية متطور يسمى "Smart View"، يتكون من كاميرا خلفية عالية الدقة مثبتة على رفرف الدراجة، مدمجة مع رادار خاص برصد حركة المرور القادمة من الخلف. 

ويقوم الرادار بفحص النقاط العمياء بصفة مستمرة، بينما تعرض الشاشة المدمجة في المقود بثًا حيًا ومباشرًا للمنطقة الخلفية. وتسمح هذه التكنولوجيا لقائد الدراجة بمتابعة السيارات والتغييرات المرورية خلفه بوضوح ودون النظر لوراء كتفه، مما يقلل تشتت انتباهه ويبقيه مركزًا على الطريق أمامه.

نظارات ذكية مستوحاة من خوذات الطيارين الحربيين

تضم حزمة الأجهزة الملحقة الاختيارية نظارات ذكية (Smart Glasses) تم تطوير تقنيات عرضها بواسطة مهندسين سابقين في مجال خوذات الطيران العسكري.

وتعمل هذه النظارات كنظام عرض على الزجاج (HUD)؛ حيث تقوم بإسقاط بيانات السرعة، ومستوى شحن البطارية، وتنبيهات رادار النقاط العمياء، وإرشادات الملاحة الجغرافية مباشرة في زاوية مجال رؤية السائق. 

ويتيح ذلك لقائد الدراجة قراءة كافة البيانات الحيوية دون إبعاد عينيه عن الطريق، مع إمكانية ربط النظارات بالساعات الذكية والهواتف.

دراجة فولكس فاجن الكهربائية

إشارات إضاءة ذكية وخوذة متصلة تتصل بالطوارئ

استوحت فولكس فاجن نظام الإضاءة الخارجي للدراجة من السيارات الفاخرة؛ حيث يمتد شريط إضاءة LED كامل على أنبوب الهيكل العلوي ليعمل كإضاءة نهارية. 

ويتحول لون الشريط تلقائيًا إلى الأحمر الساطع عند الضغط على المكابح، بينما يضيء باللون البرتقالي الترددي عند التمهيد للانعطاف لتنبيه باقي سائقي السيارات. 

وتكتمل المنظومة بخوذة ذكية (Smart Helmet) تتصل بالدراجة عبر تقنية البلوتوث لمزامنة إشارات الإضاءة والكبح مع الخوذة. 

وتتضمن الخوذة حساسات تسارع متطورة لرصد الاصطدامات القوية وإرسال رسائل استغاثة تلقائية مع إحداثيات الموقع إلى أرقام الطوارئ في حال وقوع حادث.

دراجة فولكس فاجن الكهربائية

أسعار دراجة فولكس فاجن 

تتوفر الدراجة في طرازين رئيسيين هما "Sport" و"Crossover"، وتعتمد على محرك كهربائي قدرة 250 واط من شركة ياماها بمدى إجمالي يصل إلى 160 كيلومترًا للشحنة الواحدة.

وتبدأ أسعار الدراجة في الأسواق العالمية من حوالي 4000 دولار أمريكي لنسخة Sport وتصل إلى 4350 دولارًا لنسخة Crossover (مع تضمين شاشة الرؤية الكاميرا والرادار قياسيًا). أما الملحقات الذكية الإضافية، فتأتي بسعر 500 دولار للنظارات الذكية و 400 دولار للخوذة المتصلة، مما يجعل كلفة المنظومة الكاملة تتراوح حول 5250 دولارًا أمريكيًا.

دراجة فولكس فاجن الكهربائية دراجات فولكس فاجن الذكية نظام Smart View خوذات دراجات متصلة بالبلوتوث الذكاء الاصطناعي

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دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية

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