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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسرع من التنفس.. BYD تطلق سيارة تتحدى الجاذبية بقوة 2000 حصان

مواصفات Denza Z
مواصفات Denza Z
عزة عاطف

تواصل العملاقة الصينية (BYD) عبر علامتها التجارية الفاخرة "دينزا" إعادة تعريف مفاهيم السرعة والأداء الميكانيكي في عالم السيارات الكهربائية الفائقة؛ حيث أثارت نسخة "Z Special Edition" الجديدة جدلًا واسعًا في أوساط عشاق المحركات بعد التقاط صور لها أثناء إجراء الاختبارات الميدانية القاسية على حلبة "نوربورغرينغ" الشهيرة في ألمانيا. 

وتأتي هذه الخطوة استعدادًا لمحاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي لسرعة اللفة خلال الخريف المقبل. وتستعرض العلامة قدراتها البرمجية والتصنيعية من خلال هذه النسخة المجهزة بأجنحة كربونية عريضة وعناصر انسيابية هجومية تجعل السيارة تبدو وكأنها مقاتلة نفاثة مجهزة للحلبات.

منظومة دفع ثلاثية المحركات وتسارع قياسي يسبق نطق الرقم

تعتمد السيارة الفائقة على منصة "e3" الرياضية المتطورة، وتستمد قوتها الهائلة من منظومة محركات ثلاثية تضم محركًا على المحور الأمامي ومحركين مستقلين على المحور الخلفي. 

وفي حين أن النسخ القياسية مثل الكوبيه والسبايدر والسباقات تولد قوة تتجاوز 1600 حصان، فإن النسخة الخاصة "Special Edition" ترتقي بالأرقام إلى مستويات غير مسبوقة بتجاوزها حاجز 1973 حصانًا. 

وتسمح هذه القوة الخارقة للسيارة بالانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في زمن مرعب يقل عن 1.7 ثانية، وهو رقم يجعل عملية التسارع أسرع من نطق الرقم ذاته، متفوقًا بذلك على عمالقة الاحتراق الداخلي والكهرباء عالميًا.

إيروديناميكية مخصصة ووزن خفيف لحلبة نوربورغرينغ

لضمان ثبات المركبة عند السرعات العالية داخل المنحنيات الحادة لحلبة نوربورغرينغ الألمانية، زودت دنزا هذه النسخة بلمسات هندسية شاملة تتضمن اعتماد أجزاء خفيفة الوزن مصنوعة كليًا من ألياف الكربون لتقليل الكتلة وزيادة الصلابة الميكانيكية، بالإضافة إلى تطوير نظام إدارة حراري يرفع كفاءة تبريد المحركات والبطارية لمواجهة الجهد الحراري العالي أثناء القيادة السريعة. 

كما تم تزويد السيارة بنظام تقليل السحب الذي يربط بين الموزع الأمامي النشط والجناح الخلفي الضخم لتقليل المقاومة بنسبة 40% مع توليد قوة ضغط سفلي هائلة تتجاوز 2000 كجم عند سرعة 300 كم/ساعة لضمان الالتصاق التام بالأرض.

بطارية السيف وتقنية الشحن الفائق السرعة

تعتمد السيارة على الجيل الثاني من بطارية السيف (Blade Battery) بسعة 76 كيلوواط/ساعة المخصصة للسباقات. 

وعلى الرغم من توجيه التركيز التام للأداء والمضمار، توفر السيارة نظام شحن فائق السرعة يتيح استعادة طاقة البطارية من 10% إلى 70% في غضون 5 دقائق فقط، مما يقلل من أوقات التوقف داخل مناطق الصيانة بالأسواق العالمية، ويضمن استمرار الأداء القوي دون انقطاع.

أسعار سيارات BYD مواصفات Denza Z أسرع سيارة كهربائية حلبة نوربورغرينغ بطاريات Blade Battery

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