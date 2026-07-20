قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نظر أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور.. اليوم
نهائي كأس العالم.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب صافرة النهاية
مبابي يتوج بالحذاء الذهبي لهداف كأس العالم 2026
اعتذار وبكاء ميسي.. حسرة وحزن نجوم الأرجنتين بعد خسارة نهائي كأس العالم
إسبانيا تتوج بكأس العالم للمرة الثانية بهدف قاتل أمام الأرجنتين
إنذار أمني في إسرائيل.. إيران تستعد لإصدار قرار بالهجوم على تل أبيب
صلاة الحاجة في جوف الليل.. فضلها وكيفية أدائها وأفضل الأدعية لقضاء الحوائج
تصل لـ150 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وإليسا في «يلا ساحل»
إعادة توجيه 6 سفن وتعطيل أخرى.. أمريكا تعلن تشديد الطوق البحري على إيران
تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد
نهائي كأس العالم 2026.. فيران توريس يسجل الهدف الأول لإسبانيا في مرمى الأرجنتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان تقدم فان إلجراند العائلية.. وهذا سعرها عالميًا

نيسان إلجراند
نيسان إلجراند
صبري طلبه

طرحت نيسان الجيل الجديد من سيارة إلجراند في السوق الياباني، لتواصل حضورها ضمن فئة سيارات الفان العائلية التي تجمع بين الرحابة والتقنيات الحديثة.

وتعتمد السيارة على منظومة إي باور الهجينة التي أصبحت إحدى أبرز التقنيات التي تقدمها الشركة اليابانية في عدد من طرازاتها، إلى جانب باقة من التجهيزات التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

نيسان إلجراند

منظومة إي باور والدفع الكهربائي

تعتمد نيسان إلجراند الجديدة على أحدث أجيال تقنية إي باور، والتي تقوم على تشغيل العجلات بواسطة محرك كهربائي، بينما يعمل محرك البنزين كمصدر لتوليد الطاقة فقط دون أن يتولى تحريك السيارة بشكل مباشر.

 وتضم المنظومة محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر، يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي يوفر القوة اللازمة للحركة، وتشير البيانات إلى أن عزم الدوران يتجاوز 500 نيوتن متر، كما تتوفر إلجراند بنظام دفع رباعي كهربائي، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي.

نيسان إلجراند

تجهيزات نيسان إلجراند

حصلت نيسان إلجراند على شاشتين أماميتين قياس 14.3 بوصة، تعرضان معلومات القيادة ونظام الترفيه، مع واجهة تشغيل حديثة تسهل الوصول إلى مختلف الوظائف، كما تأتي المقاعد بعدد من إذ تضم مساند للقدمين، إلى جانب ظهور قابلة للإمالة.

نيسان إلجراند

وحصلت نيسان إلجراند على مجموعة من التقنيات حيث تضم السيارة نظامًا صوتيًا من BOSE يتكون من 22 مكبر صوت، كما زودت بإضاءة محيطية تضم 64 لونًا، وسقفًا بانوراميًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء متعدد المناطق.

نيسان إلجراند

سعر نيسان إلجراند عالميًا

تبدأ أسعار السيارة نيسان إلجراند الجديدة في السوق الياباني من 6.87 مليون ين، وهو ما يعادل نحو 42,300 دولار أمريكي.

نيسان إلجراند نيسان إلجراند نيسان إلجراند الجديدة مواصفات نيسان إلجراند السيارة نيسان إلجراند سيارة نيسان إلجراند الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

رضا عبدالعال

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يمنع رضا عبد العال من الظهور 4 أشهر.. ويفاجئ الجميع بقرار "التأجيل"

ترشيحاتنا

الدواجن

عروض وتخفيضات مميزة.. استقرار في أسواق الدواجن والطيور اليوم

كلية الشرطة متخصصين

من حلم الشرف إلى واقع الإنجاز.. دليلك الكامل للتقديم بكلية الشرطة متخصصين 2026

المدارس الرياضية العسكرية

التقديم للمدارس العسكرية الرياضية 2026.. دليل الشروط والمستندات وخطوات القبول

بالصور

بفستان زفاف ملفت..ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب

ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب
ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب
ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد