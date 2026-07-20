نيسان تقدم فان إلجراند العائلية.. وهذا سعرها عالميًا

طرحت نيسان الجيل الجديد من سيارة إلجراند في السوق الياباني، لتواصل حضورها ضمن فئة سيارات الفان العائلية التي تجمع بين الرحابة والتقنيات الحديثة.

وتعتمد السيارة على منظومة إي باور الهجينة التي أصبحت إحدى أبرز التقنيات التي تقدمها الشركة اليابانية في عدد من طرازاتها، إلى جانب باقة من التجهيزات التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

نيسان إلجراند

منظومة إي باور والدفع الكهربائي

تعتمد نيسان إلجراند الجديدة على أحدث أجيال تقنية إي باور، والتي تقوم على تشغيل العجلات بواسطة محرك كهربائي، بينما يعمل محرك البنزين كمصدر لتوليد الطاقة فقط دون أن يتولى تحريك السيارة بشكل مباشر.

وتضم المنظومة محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر، يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي يوفر القوة اللازمة للحركة، وتشير البيانات إلى أن عزم الدوران يتجاوز 500 نيوتن متر، كما تتوفر إلجراند بنظام دفع رباعي كهربائي، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي.

نيسان إلجراند

تجهيزات نيسان إلجراند

حصلت نيسان إلجراند على شاشتين أماميتين قياس 14.3 بوصة، تعرضان معلومات القيادة ونظام الترفيه، مع واجهة تشغيل حديثة تسهل الوصول إلى مختلف الوظائف، كما تأتي المقاعد بعدد من إذ تضم مساند للقدمين، إلى جانب ظهور قابلة للإمالة.

نيسان إلجراند

وحصلت نيسان إلجراند على مجموعة من التقنيات حيث تضم السيارة نظامًا صوتيًا من BOSE يتكون من 22 مكبر صوت، كما زودت بإضاءة محيطية تضم 64 لونًا، وسقفًا بانوراميًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء متعدد المناطق.

نيسان إلجراند

سعر نيسان إلجراند عالميًا

تبدأ أسعار السيارة نيسان إلجراند الجديدة في السوق الياباني من 6.87 مليون ين، وهو ما يعادل نحو 42,300 دولار أمريكي.