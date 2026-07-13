بنظام e Power .. نيسان إكس تريل الجديدة 2026 | صور

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان إكس تريل موديل 2026، وتنتمي إكس تريل لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وبها لمسات تصميمية أكثر جرأة وشخصية أقوى، ومنظومة الدفع الهجينة e Power، وتجميع بين الاعتمادية اليابانية والتصميم العصري الذي يناسب العائلات، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، سكودا كودياك، وبيجو 5008، وهيونداي سانتافي.

نيسان إكس تريل موديل 2026

مواصفات نيسان إكس تريل موديل 2026

نيسان إكس تريل موديل 2026

زودت سيارة نيسان إكس تريل موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة V Motion التي أصبحت أعرض وأكثر بروزًا، وبها مصابيح LED خلفية جديدة على شكل بوميرانج، وبها صدادات أمامية وخلفية أعيد تصميمها بلمسات بلون الهيكل، وبها لمسات سوداء لامعة، وخطافات سحب حمراء، وعجلات معدنية مقاس 19 بوصة.

نيسان إكس تريل موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان إكس تريل موديل 2026 بها، مقاعد قماشية مقاومة للماء في نسخة N Trek، وبها شاشتان مقاس 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه والعدادات الرقمية، وتدعم خرائط جوجل ومساعد جوجل وتطبيقات متجر بلاي، وبها عجلة قيادة جديدة، وكاميرا محيطية متطورة بزاوية 360 درجة.

محرك نيسان إكس تريل موديل 2026

نيسان إكس تريل موديل 2026

تحصل سيارة نيسان إكس تريل موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 210 حصان، وعزم دوران 525 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، بجانب منظومة الدفع الهجينة e Power .

سعر نيسان إكس تريل موديل 2026

نيسان إكس تريل موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان إكس تريل موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 180 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان إكس تريل موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 220 ألف ريال سعودي .