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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر بي واي دي دينزا Z الكوبيه في السعودية

سيارة بي واي دي دينزا Z الكوبيه
سيارة بي واي دي دينزا Z الكوبيه
إبراهيم القادري
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أعلنت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي دينزا Z، وتنتمي واي دي لفئة السيارات الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وظهرت ضمن فعاليات مهرجان جودوود البريطاني للسيارات .

سيارة بي واي دي دينزا Z الكوبيه

محرك بي واي دي دينزا Z الكوبيه

سيارة بي واي دي دينزا Z الكوبيه

تحصل سيارة بي واي دي دينزا Z الكوبيه علي قوتها من ثلاثة محركات كهربائية ، وتنتج قوة إجمالية تصل إلي 1582 حصان، وبها عزم دوران 1240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.2 ثاينة، وتصل سرعتها القصوي إلي 350 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 76 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 409 كم/ساعة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد .

سيارة بي واي دي دينزا Z الكوبيه

تتميز بي واي دي دينزا Z الكوبيه بوجود بطارية بدمج الخلايا مباشرة في هيكل السيارة بدلاً من تركيبها داخل وحدات منفصلة، ما يزيد من صلابة الهيكل، وتدعم السيارة تقنية الشحن فائق السرعة من بي واي دي التي تسمح بشحن البطارية من 10% إلى 97% خلال 9 دقائق فقط .

مواصفات بي واي دي دينزا Z الكوبيه

سيارة بي واي دي دينزا Z الكوبيه

زودت سيارة بي واي دي دينزا Z الكوبيه بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق مغناطيسي متكيف يعتمد على سوائل تحتوي على جزيئات معدنية تتغير لزوجتها خلال أجزاء من الثانية، ما يسمح بتعديل قساوة التعليق بصورة لحظية وفق حالة الطريق، وبها نظام تعليق هوائي، وبها نوابض معدنية تقليدية توفير استجابة أكثر دقة على الحلبات.

سيارة بي واي دي دينزا Z الكوبيه

وتضم سيارة بي واي دي دينزا Z ، شاشة عدادات رقمية مقاس 8.9 بوصة، وشاشة وسطية مقاس 12.8 بوصة، وبها نظام يحاكي صوت محرك الاحتراق الداخلي.

سعر بي واي دي دينزا Z الكوبيه

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي دينزا Z الكوبيه تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 698 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بي واي دي دينزا Z الكوبيه تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 782 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بي واي دي دينزا Z الكوبيه تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 845 ألف ريال سعودي .

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