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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر نيسان تيكتون 2027 في السعودية

نيسان تيكتون موديل 2027
نيسان تيكتون موديل 2027
إبراهيم القادري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان تيكتون موديل 2027، وتنتمي تيكتون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

نيسان تيكتون موديل 2027

أبعاد نيسان تيكتون موديل 2027

نيسان تيكتون موديل 2027

تأتى سيارة نيسان تيكتون موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4348 مم، وعرض 1815 مم، وارتفاع 1674 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2657 مم.

محرك نيسان تيكتون موديل 2027

نيسان تيكتون موديل 2027

تستمد سيارة نيسان تيكتون موديل 2027 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وعزم دوران 166 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان تيكتون موديل 2027

نيسان تيكتون موديل 2027

زودت سيارة نيسان تيكتون موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها،  واجهة أمامية مختلفة بالكامل تمنحها مظهر أكثر قوة وزوايا أكثر حدة، وتضم الواجهة شبكة أمامية كبيرة بشرائح كرومية أفقية، ومصابيح LED نحيفة يتصل بينها شريط إضاءة نهارية على شكل حرف C، مع غطاء محرك يحمل اسم تيكتون بخط بارز.

نيسان تيكتون موديل 2027

وحصلت نيسان تيكتون موديل 2027 على صدادات جديدة، ولمسات فضية تحاكي ألواح الحماية السفلية، ومصابيح ضباب LED، ومن الجوانب تظهر السيارة بخطوط قريبة من داستر، لكنها تتميز بتصميم جديد للعجلات مقاس 18 بوصة، وأقواس عجلات بارزة، ولمسات فضية على الأبواب الأمامية، وبها مقابض أبواب خلفية مدمجة داخل العمود C.

نيسان تيكتون موديل 2027

وفي الخلف حصلت نيسان تيكتون موديل 2027 على، مصابيح LED متصلة بشريط ضوئي يمتد بعرض السيارة، مع باب خلفي بلون الهيكل بالكامل بدلاً من اللوحة السوداء المستخدمة في داستر، وذلك يمنحها مظهر أكثر أناقة، وتجمع المقصورة بين الذهبي الوردي والعنابي، وبها شاشة وسطية مستقلة مقاس 10.1 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وبها عجلة قيادة ثلاثية الأذرع، ومقاعد مكسوة بجلد صناعي، وبها سقف بانوراما، وشاحن لاسلكي للهاتف، وباب خلفي كهربائي، وبها مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً مع التهوية.

السيارات الـ SUV الرياضية نيسان تيكتون موديل 2027 أبعاد نيسان تيكتون موديل 2027 مواصفات نيسان تيكتون تيكتون موديل 2027 شركة نيسان نيسان تيكتون

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