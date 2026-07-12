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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| لاندروفر ديفندر 2027 المحدثة

سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2027 الجديدة 
سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2027 الجديدة 
إبراهيم القادري
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أعلنت شركة لاندروفر عن طرازها الجديد لاندروفر ديفندر موديل 2027، وتنتمي ديفندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وشهدت ديفندر إضافة فئة جديدة تحمل اسم Vertex، إلى جانب توسيع خيارات التخصيص .

سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2027 الجديدة 

محرك لاندروفر ديفندر موديل 2027

سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2027 الجديدة 

تحصل سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، وتنتج قوة 296 حصان، وعزم دوران 469 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لاندروفر ديفندر موديل 2027

سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2027 الجديدة 

زودت سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تصميم جديد للصدامين الأمامي والخلفي، وتم طلاء الجزء السفلي بلون الهيكل بدلاً من اللون الأسود التقليدي إضافة إلى جناح خلفي، وبها خطافات سحب صفراء في الخلف تتناسق مع ملاقط المكابح الصفراء، وعجلات جديدة مقاس 22 بوصة، وتم ايضا أضافت اللون الأخضر لفئة Octa، مع إمكانية حماية الطلاء بطبقة شفافة لامعة جديدة توفر حماية إضافية لهيكل السيارة.

تاريخ شركة لاندروفر في صناعة السيارات

سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2027 الجديدة 

تأسست لاند روفر عام 1948 على يد شركة "روفر" البريطانية، وانطلقت الرحلة بابتكار أول سيارة دفع رباعي مخصصة للطرق الوعرة، والتي أصبحت أيقونة عالمية بفضل هيكلها العملي وقدراتها الفائقة.

سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2027 الجديدة 

واليوم تطورت الشركة لتصبح رمز للسيارات الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات، وتصنع سياراتها الرئيسية في مصنع "سوليهول" بالمملكة المتحدة، وخلال مسيرتها انتقلت ملكية لاند روفر بين عدة شركات، واستحوذت عليها مجموعة "بي إم دبليو" في التسعينيات، ثم "فورد"، إلى أن اشترتها شركة "تاتا موتورز" الهندية عام 2008.

سيارة لاندروفر ديفندر موديل 2027 الجديدة 

وأُسست شركة جاكوار لاند روفر (JLR) لتكون الشركة الأم التي تدير العمليات العالمية للعلامتين التجاريتين.

السيارات الـ SUV الرياضية لاندروفر ديفندر موديل 2027 محرك لاندروفر ديفندر ديفندر موديل 2027 محرك لاندروفر ديفندر موديل 2027 مواصفات لاندروفر ديفندر Vertex

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