عمان: إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة جالاكسي بعد استهدافها قبالة سواحل مسندم

أعلن الأمن البحري العماني، إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة جالاكسي بعد استهدافها قبالة سواحل مسندم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي سياق آخر، عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن شهيدين ارتقيا في غارة إسرائيلية جنوب مدينة غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية، إلى جانب إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، نقلا عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفجير لمبانٍ سكنية ومنشآت مدنية في جنوب مدينة خان يونس، فيما تعرضت مناطق أخرى من المدينة لقصف وإطلاق نار من الدبابات و الطائرات المسيّرة والزوارق الحربية.