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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لحماية صحة الأسرة.. 5 ملايين مستفيد من مبادرة فحص المقبلين على الزواج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري
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تواصل الدولة تعزيز جهودها في مجال الرعاية الصحية الوقائية من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية لبناء أسر سليمة والحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية. 

ومع تجاوز عدد المستفيدين خمسة ملايين شاب وفتاة، تؤكد وزارة الصحة أن المبادرة لا تستهدف فقط إجراء الفحوصات الطبية، وإنما نشر ثقافة الوعي الصحي وتمكين المقبلين على الزواج من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات طبية دقيقة، بما ينعكس إيجابًا على صحة الأسرة والأجيال القادمة.

أكثر من 5 ملايين مستفيد من المبادرة الرئاسية

وأكدت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الرئاسية بوزارة الصحة، أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج حققت نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها، حيث تجاوز عدد المستفيدين منها خمسة ملايين شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض قبل تكوين الأسرة.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف بناء أسر أكثر صحة واستقرارًا، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض التي قد تؤثر على الزوجين أو تنتقل إلى الأبناء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الأعباء الصحية مستقبلًا.

حزمة متكاملة من الفحوصات الطبية

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الرئاسية إلى أن المبادرة توفر مجموعة شاملة من الفحوصات الطبية، تشمل الكشف عن الأمراض المعدية مثل فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "بي" و"سي"، وفيروس نقص المناعة المكتسب، إلى جانب الأمراض غير المعدية، وفي مقدمتها ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، والسمنة.

وأضافت أن المبادرة توسعت أيضًا لتشمل الكشف عن عدد من الأمراض الوراثية المهمة، أبرزها أنيميا البحر المتوسط وفقر الدم المنجلي، بهدف الحد من انتقال هذه الأمراض إلى الأجيال الجديدة، وإتاحة الفرصة لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة في وقت مبكر.

المبادرة تقدم المشورة الطبية ولا تمنع الزواج

وشددت الدكتورة منى خليفة على أن وزارة الصحة لا تمنع أي شخص من إتمام الزواج، وإنما توفر نتائج الفحوصات والمعلومات الطبية للطرفين، بما يساعدهما على اتخاذ قرار واعٍ ومدروس بشأن مستقبلهما الصحي والأسري.

كما لفتت إلى أن المبادرة تتضمن تقييمًا للصحة النفسية للمقبلين على الزواج، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة أو دعم نفسي إلى المتخصصين، في إطار الاهتمام بالصحة النفسية باعتبارها جزءًا أساسيًا من استقرار الحياة الزوجية.

الفحص شرط لإتمام عقد الزواج

وأكدت أن شهادة الفحص الطبي أصبحت شرطًا أساسيًا لإتمام إجراءات عقد الزواج، موضحة أن جميع الخدمات تُقدم من خلال الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، مع إمكانية الاستعلام عن أقرب وحدة تقدم الخدمة عبر الخط الساخن (15335).

ودعت الشباب إلى إجراء الفحوصات قبل موعد الزواج بوقت كافٍ، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، حتى تتاح الفرصة لمراجعة النتائج واستكمال أي إجراءات أو استشارات طبية قد تستلزمها الحالة.

صلاحية الشهادة 6 أشهر وتحذير من الشهادات المزورة

وأوضحت أن الشهادة الصحية الصادرة عن المبادرة تظل سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها، مؤكدة أن جميع نتائج التحاليل تعتمد حصريًا من خلال معامل وزارة الصحة، بما يضمن دقة النتائج وتطبيق معايير الجودة المعتمدة.

في الوقت نفسه، حذرت من التعامل مع أي جهات أو أفراد يدّعون استخراج شهادات الفحص خارج المنظومة الرسمية، مؤكدة أن استخراج الشهادة يتم فقط عبر الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وأن أي شهادات تصدر بطرق غير رسمية تُعد مزورة وتندرج ضمن محاولات النصب والاحتيال على المواطنين.

الرعاية الصحية الوقائية فحص المقبلين على الزواج مبادرة 100 مليون صحة

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