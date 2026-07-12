أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يوليو 2026.. عيار 21 يُسجّل 5845 جنيهًا

يواصل الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل التقلبات التي يشهدها سوق المعدن النفيس محليًا وعالميًا، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي، بل وعلى مدار الساعة، لرصد أي تغيرات في حركة البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الأحد 12 يوليو 2026، على النحو التالي:

عيار 24: 6680 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5845 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

عيار 18: 5010 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب: 46760 جنيهًا.

الذهب يواصل جذب اهتمام المواطنين

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية، وتغيرات سعر صرف الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المحلية، وهو ما يجعل المعدن الأصفر محط اهتمام الراغبين في الادخار والاستثمار.

وينصح خبراء سوق الذهب بمتابعة الأسعار بشكل مستمر قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، خاصة في ظل استمرار التقلبات التي تؤثر على أسعار المعدن النفيس محليًا وعالميًا.