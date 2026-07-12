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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس وقت الظهيرة.. وارتفاع الموج بالبحر المتوسط

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس وقت الظهيرة.. وارتفاع الموج بالبحر المتوسط
الأرصاد تحذر من التعرض للشمس وقت الظهيرة.. وارتفاع الموج بالبحر المتوسط
شيماء جمال
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أكدت الدكتورة منار غانم نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء مستقرة بشكل كبير على معظم محافظات الجمهورية وقيم درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية، فى مثل هذا التوقيت لها من العام.


وأضافت "منار غانم" أنه من المتوقع أن درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة تبلغ 35 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المُسجلة. وأرجعت ذلك إلى تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، حيث تتجاوز نسب الرطوبة 90% و95% بالمناطق الساحلية، وتصل إلى 85% بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وهو ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة رغم استقرارها الفعلي.

وأوضحت رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال ساعات النهار سيكون حارًا رطبًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، اما المناطق الساحلية فتشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة رغم انخفاض درجات الحرارة بها مقارنة بالمناطق الداخلية. وأشارت إلى أنه كلما اتجهنا جنوبًا أو إلى الداخل ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا، بينما تنخفض نسب الرطوبة، لافتة إلى أن محافظتي الأقصر وأسوان تسجلان نسب رطوبة أقل، في مقابل ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح العظمى بين 40 و42 درجة مئوية.

وحذرت غانم من الخروج فى فترة الظهيرة من 12 ل4 دون اخذ الاحتياطات اللازمة لشدة وقوة ارتفاع الشمس ، فيجب لمن يخرج فى هذا التوقيت أن يكون معه شيء يحميه من اشعة الشمس مثل الشمسية او الكاب.
وتابعت رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: في فترة الليل مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة ، لكن ليس بصورة كبيرة، لتسود أجواء مائلة للحرارة ورطبة على معظم أنحاء الجمهورية. وأشارت إلى أن المناطق المفتوحة والمدن الجديدة ستشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويعمل على تلطيف الأجواء، خاصة في الأماكن المفتوحة.
وأشارت الدكتورة منار غانم أن نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب نسبي في حالة البحر المتوسط، حيث يرتفع الموج إلى نحو مترين، وهو ما يجعله غير مناسب لنزول المصطافين إلى المياه، بينما تظل الأجواء ملائمة لأعمال الصيد والملاحة البحرية. ونصحت المصطافين بتوخي الحذر، والالتزام بالتواجد في المناطق الآمنة القريبة من الشاطئ، مع ضرورة اتباع تعليمات المنقذين والالتزام بالرايات التحذيرية المرفوعة على الشواطئ.

منار غانم الأجواء الطقس درجات الحرارة حالة الطقس

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