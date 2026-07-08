قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقوبات رادعة للممتنعين عن تسليم الميراث الشرعي.. وهذه حالات التصالح
حزمة الأجور الجديدة قيد التنفيذ.. من يستفيد من المنحة والزيادات المقررة؟
حقيقة تضامن منتخب المغرب مع حسام حسن بعد إشارة لا للعنصرية.. تفاصيل
باع الشقة لأكتر من شخص.. حكاية مستريح النزهة استولى على أموال الضحايا بالخداع والنصب
أحمد موسى: جماهير العالم تضامنت مع مصر.. والتحكيم حرم المنتخب من الفوز
تحسين الخدمات.. محافظ الجيزة يناقش يوجه بسرعة تلبية مطالب نواب الطالبية والعمرانية
لم نُهزم.. اتحاد الكرة: منتخبنا تم إقصاؤه أمام الأرجنتين بقرارات حكم حملت ازدواجية في المعايير
ترامب يعتزم رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب | تفاصيل
أحمد موسى: شركات المراهنات العالمية هي التي تحدد المنتخب الفائز بكأس العالم
ترتيب منتخب مصر عالميًا بعد الخسارة أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026
لبنان.. قتيلان في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد
برلماني: دعم السياحة استثمار في مستقبل مصر.. وتوسيع الطاقة الفندقية يعزز قوة الاقتصاد الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جيتور X70 موديل 2027 الجديدة

جيتور X70 موديل 2027
جيتور X70 موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 جيتور X70 موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيتور X70 موديل 2027 ، وتنتمي X70 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات جيتور X70 موديل 2027

 جيتور X70 موديل 2027

تمتلك سيارة جيتور X70 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من القماش .

وسائل الأمان بـ جيتور X70 موديل 2027

 جيتور X70 موديل 2027

يوجد بـ سيارة جيتور X70 موديل 2027 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor|، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك جيتور X70 موديل 2027

 جيتور X70 موديل 2027

تحصل سيارة جيتور X70 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 57 لتر .

سعر جيتور X70 موديل 2027

 جيتور X70 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2027 جيتور X70 موديل 2027 مواصفات جيتور X70 X70 موديل 2027 سعر جيتور X70 موديل 2027 السيارات الـ SUV الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: الصناعة المحلية ثروة حقيقية وسنواصل مساندة المنتجين

منع أمين الجامعة العربية من دخول فلسطين.. رسائل سياسية تتجاوز حدود الزيارة| تفاصيل

رفض الاحتلال زيارة الأمين العام للجامعة العربية للأراضي الفلسطينية انتهاك جديد

سهير عبد الحميد

سهير عبد الحميد: لم أحارب وزيرة الثقافة بل دافعت عن حق الإبداع حتى آخر درجات التقاضي

بالصور

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

دعوى ضد جنرال موتورز.. شاحنات سيلفرادو وسيرا متهمة بإغراق الركاب

شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020

فيديو

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

قرار مفاجئ من الفيفا

قرار تاريخي من فيفا يشعل الجدل.. بالوجون يلعب رغم البطاقة الحمراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد