سيارات جديدة 2027 في السوق المصري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس-بنز G63، وكاديلاك اسكاليد، وبي ام دبليو X5، وفولفو XC90، واودي Q8 .

اودي Q8 موديل 2026

تحصل سيارة اودي Q8 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 340 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعه 85 لتر، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اودي Q8 موديل 2026

تباع سيارة اودي Q8 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 7 مليون و 900 ألف جنيه .

فولفو XC90 موديل 2026

تستمد سيارة فولفو XC90 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 250 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

فولفو XC90 موديل 2026

يصل سعر سيارة فولفو XC90 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 5 مليون و 250 ألف جنيه .

بي ام دبليو X5 موديل 2027

قوة سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 تصل إلي 530 حصان، وبها محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 750 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي ام دبليو X5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 8 مليون و 750 ألف جنيه .

كاديلاك اسكاليد موديل 2026

عزم دوران سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2026 يصل إلي 1064 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 205 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 748 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وقوة 751 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاديلاك اسكاليد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 10 مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 12 مليون و 249 ألف جنيه .

مرسيدس-بنز G63 موديل 2026

تتسارع سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، وبها محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 449 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس-بنز G63 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 10 مليون و 130 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 13 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 18 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 18 مليون و 650 ألف جنيه .