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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2027 في السوق المصري

سيارات جديدة 2027 في السوق المصري
سيارات جديدة 2027 في السوق المصري
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس-بنز G63، وكاديلاك اسكاليد، وبي ام دبليو X5، وفولفو XC90، واودي Q8 .

اودي Q8 موديل 2026

تحصل سيارة اودي Q8 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 340 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعه 85 لتر، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اودي Q8 موديل 2026

تباع سيارة اودي Q8 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 7 مليون و 900 ألف جنيه .

فولفو XC90 موديل 2026

تستمد سيارة فولفو XC90 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 250 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

فولفو XC90 موديل 2026

يصل سعر سيارة فولفو XC90 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 5 مليون و 250 ألف جنيه .

بي ام دبليو X5 موديل 2027

قوة سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 تصل إلي 530 حصان، وبها محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 750 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي ام دبليو X5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 8 مليون و 750 ألف جنيه .

كاديلاك اسكاليد موديل 2026

عزم دوران سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2026 يصل إلي 1064 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 205 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 748 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وقوة 751 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاديلاك اسكاليد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 10 مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 12 مليون و 249 ألف جنيه .

مرسيدس-بنز G63 موديل 2026

تتسارع سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، وبها محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 449 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس-بنز G63 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 10 مليون و 130 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 13 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 18 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة مرسيدس-بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 18 مليون و 650 ألف جنيه .

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