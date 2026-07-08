التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سويسرا وكولومبيا في كأس العالم

حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مباراة سويسرا امام نظيره كولومبيا في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "بي سي بليس" ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.
وجاء تشكيل منتخب سويسرا كالتالي :
حراسة المرمى: جريجور كوبيل.
خط الدفاع: دينيس زكريا، مانويل أكانجي، نيكو إلفيدي، ريكاردو رودريجيز.
خط الوسط: جرانيت تشاكا، ريمو فرويلر، دان ندوي، فابيان ريدر، أردون جاشاري.
خط الهجوم: بريل إيمبولو.
بينما جاء تشكيل منتخب كولومبيا كالتالي :
حراسة المرمى: كاميلو فارجاس.
خط الدفاع: يوهان موخيكا، جون لوكومي، دافينسون سانشيز، دانيال مونيوز.
خط الوسط: جوستافو بويرتا، جيفرسون ليرما، جون آرياس.
خط الهجوم: جيمس رودريجيز، لويس سواريز، لويس دياز.