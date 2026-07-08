نادي «الكويت» يحسم التعاقد مع ألكساندر سانتوس بعد ارتباط اسمه بتدريب الزمالك

أعلن نادي الكويت الكويتي، رسميًا، تعاقده مع المدرب البرتغالي ألكساندر سانتوس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء تجربته مع نادي الجيش الملكي المغربي.

ورحب النادي بالمدير الفني الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشرًا رسالة مقتضبة جاء فيها: "مرحبًا بك في نادي الكويت"، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة تحت قيادة المدرب البرتغالي.

وجاء انتقال سانتوس إلى الدوري الكويتي بعدما ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، قبل أن يحسم النادي الكويتي الصفقة لصالحه.

وكان المدرب البرتغالي قد أنهى موسمه مع الجيش الملكي المغربي بعدما قاد الفريق لإنهاء الدوري في المركز الرابع، كما حرص على توديع اللاعبين والجهاز الإداري في الأيام الأخيرة، في إشارة إلى اقتراب رحيله عن النادي.

ويمتلك سانتوس، البالغ من العمر 49 عامًا، خبرات متنوعة في الملاعب العربية والأفريقية، حيث سبق له العمل ضمن الجهاز الفني لنادي الشارقة الإماراتي، قبل أن يتولى تدريب الصفاقسي التونسي في عام 2024، كما حقق نجاحات لافتة مع نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، الذي أشرف على تدريبه خلال الفترة من 2021 وحتى 2024، قبل انتقاله إلى الجيش الملكي المغربي.