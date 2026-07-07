مصر تدين استهداف إيران لناقلة سعودية في مضيق هرمز

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، استهداف إيران لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، بما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الملاحة الدولية.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رفضها الكامل لكافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة أو تعريض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية للخطر، معربةً عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشددت على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوترات في المنطقة، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويصون أمن وسلامة الملاحة الدولية.