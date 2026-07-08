ضياء رشوان تعليقًا على استقالة الدكتورة جيهان زكي: قضاء شامخ وحكومة صادقة ووزيرة تحترم القانون

أعلن ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام أن تقدم الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة باستقالتها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقبوله لها، قبل مرور 24 ساعة فقط على صدور الحكم البات من محكمة النقض بإدانتها في القضية الشخصية المرفوعة ضدها، يؤكد مدى احترام الوزيرة السابقة لأحكام القضاء المصري، فيما يمس دورها العام، مع احتفاظها بحقها الخاص في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة.

وأضاف الوزير أن هذه الاستقالة وقبولها تؤكد مدى صدق الحكومة ووفائها بما أعلنه وزير الدولة للإعلام باسمها، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور رئيس الحكومة بعد اجتماعها الأول يوم 12 فبراير، من أنه حتى هذا الوقت كانت القضية المرفوعة شخصيًا ضد الدكتورة جيهان زكي لا تزال منظورة أمام محكمة النقض ولم تصدر فيها حكمها البات، وهي حقيقة تم ذكرها في هذا المؤتمر دون أي تعليق احترامًا وانتظارًا لأحكام قمة الهرم القضائي المصري.

وأنهى الوزير تصريحاته، بأنه وأما قد صدر الحكم، وتقدمت الوزيرة باستقالتها وقبلها رئيس الحكومة قبل 24 ساعة من صدور الحكم، فإن المعنى الرئيسي هنا هو رسوخ السلطة الكاملة المستقلة تماما للقضاء المصري الشامخ الذي لا يفرق بين المواطنين على أساس مناصبهم، حتى لو كان أحدهم في موقع "الوزير". كذلك، فإن هذا الاستقلال التام للقضاء المصري كان واضحا ومحترما منذ البداية لدى الحكومة المصرية، التي لم تقم حتى ولو بالتعليق على هذه القضية الشخصية منذ بدء إثارتها، لا بالسلب ولا بالإيجاب، فقط ذكرت بالمسار القضائي وانتظرت الحكم البات، والذي فور صدوره احترمته الوزيرة بتقديم استقالتها، وصدقت الحكومة فيما قالته سابقا بالقبول الفوري لهذه الاستقالة.