ضياء رشوان: توسيع دور القطاع الخاص يعزز الاقتصاد ويخلق فرص عمل

أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن أصول الدولة ووظائفها، وفقًا للدستور، تتمثل في دعم الدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الدور الاقتصادي والاجتماعي.

وقال ضياء رشوان، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإٍسبوعي، أن تجربة الصين تُعد نموذجًا مهمًا في هذا السياق، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في حجم الاستثمارات داخل الدولة، ما أسهم في تحولها إلى واحدة من أكبر الاقتصادات عالميًا.

يوسّع قاعدة الإنتاج

وتابع أن أي توجه نحو تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يفتح المجال أمام القطاع الخاص، ويؤدي إلى زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز المشاركة الاقتصادية ويوسّع قاعدة الإنتاج.