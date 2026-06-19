عندنا نَفَس.. عمرو أديب عن استجواب كامل الوزير: الإعلام والنواب يتحدثون لصالح مصر

عبَّر الإعلامي عمرو أديب، عن امتنانه لاستجواب الفريق كامل الوزير وزير النقل، في مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية القوة والأهمية.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: “في نَفَس في المجلس، وفي نَفَس في الاعلام... وقدرة على الانتقاد.. وده حلو ومفيد للبلد.. كلنا في الإعلام ومجلس النواب نتحدث لصالح مصر”.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن مجلس النواب تحدث بقوة مع كامل الوزير، متسائلا: “كام واحد في مصر عرف إن ده حصل؟.. والإجابة: قليلين جدا”.