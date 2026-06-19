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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موستانج ماك-إي مهددة بالخروج من حسابات فورد المستقبلية

موستانج Mach-E
موستانج Mach-E
عزة عاطف

تواجه سيارة "فورد موستانج Mach-E" الكهربائية الشهيرة منعطفًا لوجستيًا واستثماريًا حرجًا قد يهدد صدارتها في الأسواق العالمية؛ إثر تقارير صحفية وفنية كشفت عن توجه استراتيجي جديد لشركة "فورد" الأمريكية.

فوفقًا لما نشره موقع “فورد أوثوريتي” المتخصص؛ قررت الشركة استبعاد طراز Mach-E من الركوب على هندسة منصتها الكهربائية الموحدة القادمة من الجيل الجديد (Universal EV Platform)، وهي الخطوة المادية التي تثير تساؤلات عميقة حول الكلفة التشغيلية والمستقبل التجاري للسيارة.

منصة فورد الموحدة تستهدف خفض الكلفة ورفع هوامش الربحية

تراهن شركة فورد استثماريًا على هندسة منصتها الكهربائية الموحدة القادمة لتقليص النزيف المالي وتقليل كلفة الإنتاج ماديًا عبر توحيد الشاسيه والمكونات البرمجية والميكانيكية لأساطيلها المستقبلية.

ويهدف هذا التحول اللوجستي إلى معالجة أزمات الربحية في قطاع السيارات الكهربائية للشركة، إلا أن قرار عدم دمج موستانج Mach-E تحت مظلة هذه المنصة يعني استمرارها على عمارة هندسية منفصلة، مما قد يحرمها من ميزات خفض كلفة التصنيع والصيانة التي ستحظى بها الموديلات الأحدث لعام 2026 وما بعده.

شبح "التقادم الفني" يهدد موستانج بعد تأجيل خطة إعادة التصميم

رغم النجاح التجاري الباهر الذي حققته موستانج Mach-E سابقًا، لدرجة تفوق مبيعاتها في بعض الأعوام على النسخ التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري؛ إلا أن القرار الأخير يضعها في مخاوف حقيقية من "التقادم الفني" (Obsolescence). 

وأشارت التقارير التوثيقية إلى أن فورد قررت تأجيل عملية إعادة التصميم الشاملة (Redesign) للشاحنة الرياضية حتى نهاية العقد الحالي (قرابة عام 2030)، مما يعني غياب التحديثات الجوهرية على الشاسيه والبطاريات لفترة ممتدة، ويكشف عن حجم المعاناة الهيكلية التي تخوضها العلامة في ترتيب أولويات الإنتاج.

فورد موستانج Mach E Ford Universal EV سيارات فورد عيوب فورد الكهربائية 2026 أسعار فورد موستانج Mach E

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