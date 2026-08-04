الزلزال يسيطر على اهتمامات المصريين.. Google Trends يكشف الكلمات الأكثر بحثًا

كشف مؤشر Google Trends عن قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا في مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، والتي تصدرها الزلزال والهزة الأرضية التي شعر بها عدد كبير من المواطنين فجر اليوم.

وجاءت عبارة “زلزال قريب مني” في صدارة عمليات البحث بأكثر من 500 ألف عملية بحث، بينما حلّ مصطلح “earthquake near me” في المركز الثاني بأكثر من 200 ألف عملية بحث، في مؤشر على لجوء المواطنين إلى محرك البحث فور شعورهم بالهزة لمعرفة تفاصيلها.

كما شهدت قائمة الأكثر تداولًا على “جوجل” صعود عدد من الكلمات المرتبطة بالهزة الأرضية، من بينها “دعاء الزلزال”، و“التنبؤ بالزلازل”، في ظل حالة القلق التي أثارتها الهزة وانتشار العديد من المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تقتصر اهتمامات المستخدمين على الزلزال فقط، إذ ضمت القائمة أيضًا عددًا من الموضوعات الأخرى، أبرزها المولد النبوي الشريف، والفنان حمدي الميرغني، إلى جانب الفنان روض الفرج، وعدة كلمات بحث أخرى تصدرت اهتمامات المستخدمين في مصر.

وتعكس بيانات Google Trends طبيعة اهتمام المصريين بالأحداث الجارية، حيث تتغير قائمة الأكثر بحثًا بشكل لحظي وفقًا للأحداث التي تشغل الرأي العام، وهو ما ظهر بوضوح بعد الهزة الأرضية التي دفعت مئات الآلاف للبحث عن آخر المستجدات وطرق التعامل مع الزلازل