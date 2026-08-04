CHERY تقدم إرشادات للحفاظ على السيارات في موجات الحر الصيفية

قدمت شركة CHERY مجموعة من النصائح والإرشادات لمساعدة مالكي سياراتها على التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مؤكدة أن الحرارة الشديدة قد تؤثر في أداء السيارة وعمر مكوناتها إذا لم تحظى بالعناية المناسبة.

وأوضحت الشركة أن اختيار مكان ركن السيارة يلعب دور مهم في الحفاظ على الطلاء والمقصورة الداخلية، مشيرة إلى أن ركن السيارة في أماكن مظللة أو استخدام أغطية وواقيات الزجاج الأمامي يحد من ارتفاع درجة حرارة المقصورة ويحافظ على جودة المواد البلاستيكية والمقاعد.

وأكدت أهمية إجراء فحص سريع قبل القيادة، يشمل التأكد من ضغط الإطارات، ومستوى زيت المحرك وسائل الفرامل وسائل التبريد، إلى جانب فحص كفاءة المكيف، وحالة ماسحات الزجاج والإضاءة، خاصة مع تكرار العواصف الصيفية المفاجئة التي قد تؤثر في الرؤية أثناء القيادة.

كما أوصت الشركة بتنظيف الردياتير ومنظومة التبريد بصورة دورية، مع استبدال فلتر مكيف الهواء عند الحاجة للحفاظ على كفاءة التبريد وجودة الهواء داخل المقصورة، فضلا عن متابعة حالة البطارية والأسلاك الكهربائية التي قد تتأثر بارتفاع درجات الحرارة.

وبالنسبة لمالكي السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، شددت CHERY على ضرورة تجنب شحن البطارية مباشرة بعد القيادة لمسافات طويلة أو بعد تعرض السيارة لأشعة الشمس لفترات ممتدة، ويفضل الانتظار نحو 20 دقيقة حتى تنخفض درجة حرارة البطارية، كما نصحت بالحفاظ على مستوى شحن يتراوح بين 40% و70% عند ترك السيارة متوقفة لعدة أيام، واختيار أماكن مظللة أو محطات شحن مغطاة كلما أمكن ذلك.

وأشارت الشركة إلى أن بعض طرازاتها توفر مزايا ذكية تساعد على مواجهة حرارة الصيف، مثل تشغيل مكيف الهواء عن بعد عبر تطبيق الهاتف، وأنظمة تهوية المقاعد، إلى جانب منظومة تكييف عالية الكفاءة وفلاتر هواء متعددة الطبقات، بما يعزز راحة الركاب خلال الرحلات اليومية.

وأكدت CHERY أن الالتزام بالصيانة الدورية وإجراء الفحوصات الوقائية قبل السفر يسهمان في الحفاظ على كفاءة السيارة، ويقللان من الأعطال المفاجئة، ويعززان مستويات الأمان والاعتمادية خلال القيادة في الأجواء الحارة.