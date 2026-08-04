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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بن رمضان يصل إلى الدوحة خلال ساعات للانضمام إلى الشمال القطري

محمد علي بن رمضان لاعب وسط النادي الأهلي
محمد علي بن رمضان لاعب وسط النادي الأهلي

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن انتقال التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، إلى الدوري القطري، بعدما بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف نادي الشمال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يصل بن رمضان إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي، في الخطوة الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى نادي الشمال، بعد توصل جميع الأطراف إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل الصفقة.

وأكدت مصادر أن اللاعب سيوقع على عقد يمتد لمدة موسمين مع نادي الشمال، ليبدأ رحلة احترافية جديدة في الدوري القطري، بعد فترة قضاها بقميص الأهلي وقدم خلالها مستويات مميزة في خط الوسط، بفضل إمكانياته الفنية وقدرته على الربط بين الدفاع والهجوم.

ومن المنتظر أن يحصل النادي الأهلي على مقابل مالي يُقدر بنحو مليوني دولار نظير إتمام صفقة انتقال اللاعب، في إطار الاتفاق المبرم بين الناديين، بينما سيحصل محمد علي بن رمضان على راتب سنوي مع ناديه الجديد وفقًا لبنود العقد الذي سيتم توقيعه عقب اجتياز الفحوصات الطبية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات نادي الشمال لتدعيم صفوفه بعناصر تمتلك الخبرة والجودة الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد، في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي إعادة ترتيب أوراقه استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، بعد الموافقة على رحيل اللاعب عقب الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

ومن المنتظر أن يُعلن نادي الشمال بشكل رسمي عن الصفقة فور انتهاء الكشف الطبي وتوقيع العقود، ليصبح محمد علي بن رمضان أحدث صفقات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

الأهلي محمد علي بن رمضان الشمال القطري أخبار الأهلي

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