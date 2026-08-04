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خبير: إيران تراوغ في التعامل مع رغبة ترامب بإبرام اتفاق سريع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: إيران تراوغ في التعامل مع رغبة ترامب بإبرام اتفاق سريع

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
هاني حسين

قال عمرو أحمد خبير الشؤون الإيرانية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرب التوصل إلى اتفاق يتعلق بمضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني تبدو أقل منطقية، رغم أن تصريحاته السابقة حملت قدرًا من التفاؤل.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث عن اتفاق مرتقب في هذين الملفين لا يزال صعب التحقيق، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تكون تراهن على المقترح العُماني، رغم أن تفاصيله ومضامينه لم تتضح حتى الآن.

وتابع أن الرغبة الأمريكية تتركز في إعادة فتح مضيق هرمز، بينما ترفض إيران وجود أي شريك أمريكي داخل المضيق أو التخلي عن السيطرة عليه.

وأشار إلى أن المقترحات التي طُرحت بشأن الممر الشمالي والممر الجنوبي داخل مضيق هرمز لم تحظَ بقبول إيراني، إذ رفضت طهران الممر الجنوبي القريب من سلطنة عُمان، متمسكة بأن تتم إدارة الحركة وفق سيطرتها.

ولفت إلى تداول تقارير تحدثت عن مقترح يقضي بإنشاء ممر وحيد أو الممر الأوسطي داخل مضيق هرمز، بما يمنح إيران، وفق هذه الرؤية، سيطرة كاملة على المضيق ويحقق لها مكاسب إضافية.

وأوضح خبير الشؤون الإيرانية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار أن رغبة الرئيس الأمريكي في الإسراع بإبرام اتفاق تقابلها مراوغة إيرانية، مؤكدًا أن طهران لن تحسم أي اتفاق يتعلق بالملف النووي قبل معالجة البنود المرتبطة بما يعرف باتفاق «الأربعة عشر بندًا».

وذكر أنه إذا كانت هناك إشكالية تتعلق بهذا الاتفاق، الذي أشار إلى أنه غير مقبول أمريكيًا وغير مقبول أيضًا لدى التيار المتشدد في إيران، فإن المرحلة المقبلة ستتطلب معالجة هذه القضايا قبل الوصول إلى أي تفاهمات نهائية.

إيران أمريكا اخبار التوك شو ترامب طهران

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