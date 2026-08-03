الإعدام لزوجين ونجلهما في قتل شقيق الأول بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالإعدام شنقًا لعامل وزوجته ونجله، بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بالموافقة، وذلك بعد إدانتهم بقتل شقيق المتهم الأول عمدًا، واستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع المواطنين، وإصابة زوجة المجني عليه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وكشفت أوراق القضية رقم 11602 لسنة 2025 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 5665 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن النيابة العامة أحالت المتهمين: عيد ع.م.ع 46 عامًا، عامل، ونجله محمود ع.ع.ر 25 عامًا، عامل، وزوجته نجلاء ف.ح.أ 45 عامًا، ربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والأسلحة النارية في مواجهة المجني عليهما عصام عبد رفاعي علي وزوجته عايدة محمد محمد عبد العزيز، قاصدين ترويعهما والتأثير على إرادتهما وفرض سطوتهم عليهما، ما تسبب في بث الرعب بين الأهالي وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية القتل العمد، حيث توجه المتهمون إلى مسكن المجني عليه على خلفية خلافات سابقة، حاملين أسلحة نارية، وما إن وصلوا إلى العقار حتى صعد المتهمان الأول والثاني إلى الطابق الرابع حيث يقيم المجني عليه، وأطلقا وابلًا من الأعيرة النارية صوبه بقصد قتله، بينما قامت المتهمة الثالثة بإمدادهما بالذخيرة من أسفل العقار.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة المجني عليه بعيار ناري استقر في رأسه، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته، وفق ما أثبته تقرير الصفة التشريحية، كما تعرضت زوجته لإصابة خلال الواقعة.