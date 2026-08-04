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لجنة من الزمالك تتوجه لاستلام أرض الفرع الجديد بمدينة 6 أكتوبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجنة من الزمالك تتوجه لاستلام أرض الفرع الجديد بمدينة 6 أكتوبر

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يستعد نادي الزمالك لاتخاذ خطوة جديدة في مشروع إنشاء فرعه الثاني، حيث تتوجه صباح الثلاثاء لجنة رسمية من القلعة البيضاء إلى مدينة 6 أكتوبر، من أجل استلام أرض النادي الجديدة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات النهائية الخاصة بالتسليم الرسمي للموقع.

تضم اللجنة المكلفة باستلام الأرض اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارة الهندسية بالنادي، الذين سيتولون متابعة إجراءات المعاينة والاستلام بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا لبدء المرحلة التالية من المشروع.

وشهدت اللجنة غياب المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدما اعتذر عن عدم المشاركة في أعمال الاستلام بسبب ظروفه الصحية، على أن تستكمل اللجنة مهامها وفق البرنامج المحدد بالتنسيق مع مسؤولي الجهات الحكومية.

ومن المنتظر أن تتم عملية تسليم الأرض بحضور لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الإسكان، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتسليم الأرض رسميًا إلى نادي الزمالك.

يمثل استلام الأرض مرحلة محورية في مشروع إنشاء فرع الزمالك الجديد بمدينة 6 أكتوبر، حيث يفتح الباب أمام الانتقال إلى المراحل التنفيذية التالية، والتي تشمل إعداد المخططات الهندسية واستكمال التراخيص اللازمة قبل بدء أعمال الإنشاء.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك للتوسع في منشآته الرياضية والاجتماعية، بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للأعضاء وزيادة موارد النادي على المدى الطويل، من خلال إنشاء فرع جديد يواكب احتياجات الجماهير والأعضاء، ويعزز من مكانة القلعة البيضاء، على أن يتم تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني والإجراءات الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.


 

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