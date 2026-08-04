حازم إمام: شركة الكرة هدفها إنقاذ الزمالك من أزمته المالية

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن فكرة إنشاء شركة لكرة القدم داخل النادي تأتي في المقام الأول كحل لمساندة القلعة البيضاء في تجاوز أزمتها المالية، موضحًا أن الهدف الأساسي هو توفير نموذج استثماري يساعد النادي على استعادة استقراره المالي والإداري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حازم إمام أن ما تردد بشأن انضمامه إلى شركة الكرة لم يتجاوز مرحلة المناقشات والأفكار، مشيرًا إلى أنه لم يعقد أي جلسات رسمية أو يتلقَّ عرضًا نهائيًا للمشاركة، وإنما دار الحديث حول إمكانية المساهمة إذا تم تنفيذ المشروع بشكل رسمي.

وأشار إلى أن الشخصيات المرشحة للمشاركة في المشروع معروفة بانتمائها الحقيقي لنادي الزمالك، مؤكدًا أنها لا تبحث عن تحقيق مكاسب شخصية، بل تسعى إلى دعم النادي وإخراجه من الأزمات التي يعاني منها منذ سنوات.

وتطرق حازم إمام إلى الجدل الذي أثير حول حصول المستثمرين على نسبة 60% مقابل 40% للنادي، مؤكدًا أنه لا يرى مشكلة في ذلك إذا كان الهدف هو إنقاذ الزمالك ماليًا، لافتًا إلى أن وجود إدارة استثمارية محترفة قد يكون الحل الأمثل للتخلص من الأزمات والقضايا المتكررة التي أثقلت كاهل النادي.

وأوضح أن شركة الكرة ستختص بإدارة فريق الكرة الأول وقطاع الناشئين فقط، إضافة إلى الإيرادات المرتبطة بالنشاط الكروي مثل عقود الرعاية وحقوق البث وعائدات التذاكر، مؤكدًا أن أصول النادي والألعاب الرياضية الأخرى لن تدخل ضمن الشركة، وأن تقييم النشاط سيتم من خلال جهات مستقلة ومتخصصة يختارها النادي.

واختتم حازم إمام تصريحاته بالتأكيد على موافقته المبدئية على الفكرة باعتبارها أحد الحلول المطروحة لإنقاذ الزمالك، موضحًا أنه إذا شارك في المشروع فسيكون دوره معنويًا واستشاريًا مستندًا إلى خبرته الطويلة كلاعب، وليس كمستثمر يضخ أموالًا كبيرة، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة له هو مصلحة النادي وعودته إلى الاستقرار والنجاحات



