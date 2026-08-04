تعديلات بالمناهج الأزهرية.. إضافة التجويد والفرنسية للابتدائي واستبدال الأحياء بالتاريخ للثانوي

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، إلغاء مادة الأحياء واستبدالها بمادة التاريخ لطلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي القسم العلمي بجميع المعاهد الأزهرية.

وعمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشور على جميع المناطق الأزهرية، بالكتب المستخدمة وغير المستخدمة، والتي نصت على إلغاء مادة الأحياء واستبدالها بمادة التاريخ لطلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي القسم العلمي بجميع المعاهد الأزهرية.

تعديلات في المناهج الأزهرية

ونبه قطاع المعاهد الأزهرية، على المعاهد النموذجية قسم اللغات استخدام طبعات 2026-2027 فقط دون غيرها من كتاب الرياضيات للصفين الثاني والثالث الإبتدائي للفصلين الدراسيين الأول والثاني وما قبل ذلك من طبعات تم إلغاؤها.

كما تم إضافة كتاب اللغة الفرنسية لغة ثانية للصف الرابع الإبتدائي للفصلين الدراسيين الأول والثاني للمعاهد الأزهرية النموذجية لغات فقط بدءا من العام الدراسي 2026-2027.

كما تم إضافة مادة التجويد كمادة جديدة لصفوف (الأول، الثاني، والثالث الابتدائي) وتطبيق مناهج جديدة ومطورة لمادتي العلوم والرياضيات من الصف الثاني وحتى الصف السادس الابتدائي

كما تم اعتماد مناهج جديدة للمواد الثقافية المخصصة للصف الثالث الإعدادي.