شاهد| جينيسيس GV60 ماجما 2027

كشفت شركة جينيسيس عن طرازها الجديد جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027، وتنتمي GV60 ماجما لفئة السيارات الهاتشباك الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، هيونداي أيونيك 5 N .

سيارة جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027 الجديدة

محرك جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027

سيارة جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027 الجديدة

تحصل سيارة جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 84 كيلوواط/ساعة، بجانب منظومة دفع كهربائية ثنائية المحركات ونظام دفع كلي للعجلات، وتنتج قوة 641 حصان، وبها عزم دوران 790 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.4 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويتم شحنها من 10% إلى 80% خلال 18 دقيقة.

مواصفات جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027

سيارة جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027 الجديدة

زودت سيارة جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام Launch Control، ونظام محاكاة تبديل السرعات، وبها دفرنس إلكتروني محدود الانزلاق لتعزيز الثبات والتماسك أثناء القيادة السريعة.

سيارة جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027 الجديدة

ويوجد بـ سيارة جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027، نظام e-Active Sound Design Plus يحاكي أصوات المحركات الرياضية عبر سماعتين خارجيتين لإضفاء تجربة قيادة أكثر تفاعلاً، وصداد أمامي أكثر هجومية، وزعانف هوائية جانبية، وجناح خلفي كبير، وبها جنوط رياضية مقاس 21 بوصه مصنوعة بتقنية الطرق لتقليل الوزن وتحسين الأداء.

سيارة جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027 الجديدة

وحافظت جينيسيس GV60 ماجما موديل 2027، على التصميم العام للنسخة القياسية، وإضافة مقاعد رياضية توفر التدفئة والتهوية، ومكسوة بجلد الشمواه الأسود مع خياطة برتقالية تمنحها طابعاً أكثر تميزاً، وبها عجلة قيادة رياضية جديدة تتضمن زرين مخصصين لتفعيل وضعيتي Boost وMagma Mode، وبها دواسات معدنية، وبها رسومات حصرية على شاشة OLED بانوراما، و نظام صوتي فاخر من Bang & Olufsen .