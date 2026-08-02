تختار إيه.. شيري تيجو 4 برو أم نيسان جوك 2027؟

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 4 برو و نيسان جوك موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد نيسان جوك موديل 2027

نيسان جوك موديل 2027

تتوافر سيارة نيسان جوك موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4210 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1593 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .

محرك نيسان جوك موديل 2027

نيسان جوك موديل 2027

تحصل سيارة نيسان جوك موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 46 لتر، وعزم دوران 200 نيوتن/ متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان جوك موديل 2027

نيسان جوك موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 174 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 245 ألف جنيه .

أبعاد شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

تأتى سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4358 مم، وعرض 1830 مم، وارتفاع 1670 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2630 مم .

محرك شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

تستمد سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 111 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

شيرى تيجو 4 برو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 960 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 65 ألف جنيه .