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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا BZ4X الكهربائية 2027 تباع بهذه المواصفات.. صور

تويوتا BZ4X موديل 2027
تويوتا BZ4X موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الكهربائية موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

تويوتا BZ4X موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: تويوتا BZ4X موديل 2027، وتنتمي BZ4X لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ تويوتا BZ4X موديل 2027

تويوتا BZ4X موديل 2027

زودت سيارة تويوتا BZ4X موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك تويوتا BZ4X موديل 2027

تستمد سيارة تويوتا BZ4X موديل 2027 قوتها من بطارية سعة 73 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 567 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وبها عزم دوران 269 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 224 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.4 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات تويوتا BZ4X موديل 2027

تمتلك سيارة تويوتا BZ4X موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها Power Windows، وبها تكيف .

تويوتا BZ4X موديل 2027

ويوجد بـ سيارة تويوتا BZ4X موديل 2027 أيضا، ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment .

سعر تويوتا BZ4X موديل 2027

تويوتا BZ4X موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة تويوتا BZ4X موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا BZ4X موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 380 ألف جنيه .

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