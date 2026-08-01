تعد إم جي RX9 موديل 2026 واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم التي تقدمها العلامة الصينية في السوق السعودي، حيث تطرح من خلال فئة Comfort 2WD ، والتي توفر باقة من التجهيزات الحديثة ومستويات الأداء المناسبة.

محرك إم جي RX9

تعتمد إم جي RX9 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني، يتكون من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من تسع سرعات، بينما تنتقل القوة إلى منظومة الدفع الأمامية.

إم جي RX9 موديل 2026

ويولد المحرك قوة تبلغ 235 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 392 نيوتن متر، كما تسجل معدل استهلاك للوقود يبلغ 15 كيلومترًا لكل لتر، مع خزان وقود سعته 70 لترًا.

أبعاد إم جي RX9

تنتمي إم جي RX9 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إذ يبلغ طولها 4983 مليمترًا، بينما يصل العرض إلى 1967 مليمترًا، ويبلغ الارتفاع 1786 مليمترًا، مع قاعدة عجلات بطول 2915 مليمترًا، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1940 كيلوجرامًا، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1026 لترًا.

إم جي RX9 موديل 2026

تجهيزات إم جي RX9

زودت إم جي RX9 بمجموعة من التجهيزات حيث تأتي السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب مقاعد كهربائية، وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث، إضافة إلى آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، ونظام صوتي يتكون من ثماني سماعات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

إم جي RX9 موديل 2026

إم جي RX9 وأنظمة مساعدة السائق

تحصل إم جي RX9 موديل 2026 على مجموعة من أنظمة السلامة، حيث تضم نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

إم جي RX9 موديل 2026

كما تتوفر السيارة بمساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، إضافة إلى 4 وسائد هوائية لحماية الركاب، وحساسات ركن أمامية وخلفية لتسهيل الاصطفاف.

سعر إم جي RX9 موديل 2026 في السوق السعودي

يبدأ سعر إم جي RX9 موديل 2026 في السوق السعودي من 11.425 ريال.